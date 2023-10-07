بالفيديو.. هروب جماعي للإسرائيليين من مستوطنات غلاف غزة

عرضت فضائية "سكاي نيوز عربية" مقطع فيديو، اليوم السبت، لمشاهد هروب جماعي لمستوطنين إسرائيليين، من مستوطنات غلاف غزة.

ونشر المركز الإعلامي في فلسطين، فيديو يرصد لحظة هروب جماعي لمستوطنين إسرائيليين بعد اقتراب عناصر من المقاومة الفلسطينية، من مكان إقامتهم لحفل في غلاف غزة.

تمكن عدد من قوات المقاومة الفلسطينية، من اقتحام مستوطنة سديروت التابعة للاحتلال الإسرائيلي، في عملية طوفان الأقصى.

وفى وقت سابق، دوت صفارات الإنذار، في كامل منطقة غلاف قطاع غزة للتحذير من هجوم صاروخي، جاء ذلك في أعقاب إطلاق حركة حماس رشقات صاروخية مُكثفة من قطاع غزة تجاه غلاف غزة والعديد من المدن في الداخل المُحتل.