انزل وشارك.. جيهان جادو تدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

دعت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس فرساي بفرنسا، جموع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسة المقبلة والتي من المقرر أن تبدأ يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل، مؤكدة أن انتخابات الرئاسة تعد جزاء مهما في بناء العملية الديمقراطية والوصول إلى الجمهورية الجديدة.

وقالت جادو، إن مشاركة المصريين بكثافة خلال الانتخابات الرئاسية رسالة قوية للعالم بأنهم يشاركون في صنع مستقبل وطنهم، ومُصرّون على الحفاظ على الدولة المصرية، فمصر تحتاج منا الكثير والقوة والعزم، فالمرحلة القادمة فاصلة في تاريخ الوطن، حيث تحتاج أن نتكاتف جميعا ونعمل بروح الفريق الواحد وأن نعلي المصلحة الوطنية فوق أي غاية أو مصلحة ذاتية من أجل خروج الانتخابات الرئاسية بشكل يليق باسم مصر.

وأضافت جادو، أنها تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة والذي تولي المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر؛ ونجحت مصر تحت قيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.

كما استنكرت جادو بيان البرلمان الأوروبي، حول الانتخابات الرئاسية المصرية، مؤكدة أنه يحمل ادعاءات وافتراءات كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة.

وقالت إن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري، وهذا أمر غير مقبول ونرفضه تماما، وتابعت: “بيان مغرض مسموم هدفه تضليل الرأي العام، وإثارة الفتنة”.