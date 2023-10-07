مراكز شباب دمياط تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بالأعلام والأغاني الوطنية

احتفل اليوم مركز الشباب الشناوى "إدارة فارسكور" لليوم الثانى على التوالى الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة برفع الأعلام وتشغيل الأغاني الوطنية وبجانب آخر تم تنفيذ يوم ترفيهي لأعضاء مركز الشباب من الشباب والطلائع.

يهدف هذا النشاط إلى بث الروح الوطنية لديهم وحثهم على حب الوطن ومعرفتهم بالانتصارات المجيدة التى شهدتها مصر على مر العصور والأزمنة.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

أقام مركز شباب مدينة عزبة البرج إدارة شباب دمياط اليوم، احتفالا بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمقر المركز.

تضمن الاحتفال الأغاني الوطنية ورفع الأعلام، كما قدم فريق الاستعراض بمركز الشباب عددا من الفقرات الفنية وذلك من أجل بث الروح الوطنية لدى النشىء والشباب وتعريفهم بالانتصارات المجيدة التي شهدتها مصر عبر العصور.

شهد الاحتفال أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري بالمركز ولفيف من أهالي مدينة عزبة البرج وأعضاء الجمعية العمومية للمركز.

اختتمت بطولة نادى الشباب المفتوحه للكاراتيه بالصالة المغطاه برأس البر بمناسبة احتفالات اكتوبر، وتأتى البطولة ضمن أنشطة النادى الرياضية، وحضر حفل توزيع الجوائز عبده السعيد الشعراوى، وكيل المديرية للرياضة ورئيس نادى الشباب الرياضي وأعضاء مجلس الإدارة، حيث قاموا بتوزيع الميداليات علي الفائزين والدروع التذكارية.

ومن جانبه قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، أنه يهدف النشاط الرياضي لنشر الوعي بالثقافة الرياضية وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، رفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للمشاركين استثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة، إشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة ايجابية.

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