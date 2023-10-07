كوكا بديلًا مع بنديك سبور أمام سيفاس بالدوري التركي

يتواجد المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، المحترف ضمن صفوف بنديك سبور، على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة سيفاس سبور، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري التركي.

ويستضيف فريق بنديك سبور، اليوم السبت، نظيره سيفاس سبور على ملعبه، في لقاء ينطلق في الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ولم يشارك كوكا مع بنديك حتى الآن في أي مباراة، بعد الانتقال إليه في سبتمبر الماضي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع أولمبياكوس اليوناني.

ويخوض أحمد حسن كوكا، التجربة الثالثة له في الدوري التركي، بعد ارتداء قميصي قونيا سبور وألانيا سبور، ليبدأ رحلته الاحترافية السادسة في أوروبا بعد ريو آفي وسبورتنج براجا البرتغاليين وأولمبياكوس اليوناني وكونيا سبور وألانيا سبور التركيين.

ويحتل بنديك سبور، المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 4 نقاط، فيما يأتي سيفاس سبور في المركز الثالث عشر وفي رصيده 7 نقاط.