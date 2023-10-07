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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصادرة 4667 علبة سجائر مجهولة المصدر وضبط 300 كيلو سكر تمويني بالجيزة.. صور

صفيه حسني مدير إدارة
صفيه حسني مدير إدارة امبابة
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قامت إدارة تموين إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة بشن حملة تموينية مكبرة برئاسة صفية حسني مدير إدارة امبابة، وتمكنت الحملة من ضبط ومصادرة 55 جوال بلدي معاد تعبئتها في شكاير بيضاء اللون وتمت مصادرة 4667 علبة سجائر مختلفة الأنواع دون فواتير ومجهولة المصدر .

جاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد الجيزة وهالة غريب مدير  المديرية، للمرور على كافة الأنشطة التموينية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، كما تمكنت الحملة من ضبط عدد 300 كليو سكر  تمويني بغرض بيعيه في السوق السوداء للتربح، وجار العمل والمتابعه المستمره علي الأسواق. 

وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تعليماته لمسئولى الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة التصدى بحزم لأية حالات مخالفة بالأسواق للتأكد من سلامة السلع والمنتجات المتداولة والالتزام بالمواصفات وبذل أقصى جهد فى سبيل إيصال الدعم لمستحقيه.

وفى هذا الإطار وتنفيذاً لتكليفات المحافظ بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار وضبط حالات تداول لسلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى والتصدى للممارسات الاحتكارية.

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مصادرة 4667 علبة سجائر مجهولة المصدر محافظة الجيزة ضبط 300 كيلو سكر تمويني اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سلع غير صالحة للإستهلاك الأدمى
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