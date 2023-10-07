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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شهر الانتصارات.. 3 ذهبيات وبرونزية لأبطال المؤسسة العسكرية وطلائع الجيش في بطولة أفريقيا للرماية

أبطال المؤسسة العسكرية
أبطال المؤسسة العسكرية ونادى طلائع الجيش
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واصل أبطال القوات المسلحة من لاعبى المؤسسة العسكرية ونادى طلائع الجيش المشاركين ضمن قوام المنتخب الوطنى المصرى للرماية، حصد الميداليات فى البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش المقامة حالياً خلال شهر أكتوبر العظيم - شهر الانتصارات، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة أكثر من 250 راميا ورامية من 15 دولة أفريقية ، والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

وقبل 48 ساعة على انتهاء البطولة، نجح أبطال المؤسسة العسكرية ونادى طلائع الجيش فى حصد 4 ميداليات "ثلاث ذهبيات وبرونزية" .

ففى منافسات 50 متر بندقية راقد لفردى السيدات حققت الزهراء شعبان لاعبة نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب الميدالية الذهبية، وفى نفس السباق حقق زميلها إبراهيم أحمد ذهبية الرجال.

ونجح عمر خالد فى تحقيق ذهبية منافسات 25 متر مسدس رصاص موحد.

 وحصلت ميرنا هيثم لاعبة نادى طلائع الجيش على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات 50 متر بندقية راقد لفردى السيدات.

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المؤسسة العسكرية المنتخب الوطنى المصرى للرماية المنتخب الوطني المصري
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