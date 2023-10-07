الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى الخميس المقبل

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل الموافق 12 أكتوبر، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أنه يشهد اليوم السبت شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى قد تكون كثيفة وسط سيناء ومدن القناة.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، منشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة أقصى جنوب البلاد على قترات متقطعة.

ويشهد الأحد 8 أكتوبر أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وتمتد إلى مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة ونشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما يشهد الاثنين 9 اكتوبر نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة .

بينما يشهد من الثلاثاء حتى الخميس المقبل نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.