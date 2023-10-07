دعوة رسمية لمشاركة منتخبي الناشئين والناشئات للطائرة في بطولتى إفريقيا بليبيا ونيجيريا

تلقي مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر دعوة رسمية لمشاركة منتخب البنات تحت 17 في بطولة افريقيا التى ستقام في نيجيريا.

ودعوة اخري لمشاركة منتخب الناشئين تحت 17 في بطولة أفريقيا المقرر أن تستضيفها ليبيا الفترة المقبلة.

ومن المقرر ان يعقد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر إجتماعا هاما خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة عدد من الأمور الهامة ابرزها تجهيز المنتخبين قبل المشاركة في البطولتين.

وسيتم مناقشة كيفية تجهيز منتخب رجال الطائرة قبل المشاركة في الأولمبياد المقبلة بباريس.

وخسر منتخب مصر للرجال صباح اليوم امام منتخب تركيا في التصفيات المؤهلة للأولمبياد باريس ومن المقرر ان يلعب منتخب مصر اخر مواجهاته في التصفيات غداً امام منتخب فنلندا.