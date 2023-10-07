محافظ جنوب سيناء يفوز بجائزة وشعار منتدى المرونة العالمي بدبي

أهدت إدارة منتدى المرونة العالمي المنعقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، جائزة وشعار المنتدى إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء؛ تقديرًا لجهوده البارزة في مجال المرونة ومجهوداته في الحد من أخطار الحوادث والكوارث، وذلك في ختام فعاليات المنتدى وعلى هامش مشاركته في حفل تكريم ومأدبة العشاء والتي أقيمت لعدد من الشخصيات العالمية المشاركة بالمنتدى.

أقيم منتدى المرونة العالمي في الفترة من 5 إلى 6 أكتوبر الجاري، ونظمته شرطة دبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وذلك بمشاركة ما يزيد على 150 من كبار الشخصيات وصناع القرار و500 خبير و35 متحدثًا من جميع أنحاء العالم.

وضمن فعاليات مشاركته في منتدى المرونة العالمى بدبى، استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جهود الدولة قبل انعقاد مؤتمر تغير المناخ كوب 27 بشرم الشيخ العام الماضي نوفمبر 2022 في إطار نقل تجربة شرم الشيخ خلال المؤتمر لدبي استعدادا لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر كوب 28 خلال العام الجاري.

وخلال العرض أشار المحافظ إلى عددٍ من الإجراءات منها: “مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية” الذي يهدف إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا، وذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة،

وكذا العديد من المشروعات الأخرى مثل منظومة القضاء على الانبعاثات الكربونية واستخدام وسائل الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية والتوسع في إقامة المحطات الخاصة بها وإلزام الفنادق باستخدامها.

وكذا التوسع في إقامة محطات الشحن الكهربائى والغاز واستبدال وسائل النقل العام والخاص للعمل بهذه الطاقة الجديدة، وتغير الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ وتوحيدها في كافة الأماكن السياحية والرئيسية والمطار من اجل الترويج السياحى، وإنشاء مراكز سيطرة وإنذار مبكر تعتمد على الذكاء الاصطناعى، وتأمين المدينة وكافة طرقها من خلال منظومة كاميرات بانورامية متطورة.

واستخدام الدراجات وإقامة عدة محطات خاصة بها مع توفير طرق خاصة بطرق السير بكافة مشروعات الطرق المستحدثة، وإقامة العديد من السدود لمواجهة التغيرات المناخية المحتملة والحفاظ على جهود التنمية وعدد آخر من المشروعات الذكية صديقة للبيئة مما جعل مدينة شرم الشيخ مدينة مقاومة صالحة للعيش وقادرة على الصمود، وتلك المشروعات أثمرت عن الإشادة بها من قبل العديد من المحافل الدولية، وكذا من جميع الزائرين من مختلف الجنسيات مما أدى لحصول المدينة على العديد من الجوائز العالمية الخاصة بهذا الشأن.

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