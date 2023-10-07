جامعة سوهاج تنجح في محو أمية 13402 دارس خلال دورة يوليو ٢٠٢٣

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، انه وفقاً لنتائج دورة يوليو 2023، والتى أعلنتها الهيئة العامة لتعليم الكبار، نجحت الجامعة فى محو أمية 13402 دارس بقري ومراكز المحافظة، لتحقق المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية، فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار، موجهاً الشكر لكل القائمين على العمل بهذا الملف، لمجهوداتهم المتواصلة فى هذا المجال وتحقيق نجاحات متكررة ومراكز متقدمة بين الجامعات المصرية.

وأكد النعماني، على أن إدارة الجامعة تولي ملف محو الأمية اهتماماََ كبيراََ، وتعمل جاهدة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى وجه بضرورة تكاتف كافة مؤسسات الدولة وخاصة مؤسسات التعليم العالي، للقضاء على الأمية وإعلان مصر خالية من الأمية، تحقيقاََ لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن الجامعة نجحت فى استغلال إمكانياتها المادية والبشرية، والاستفادة من قدرات طلابها، لدعم خطط الدولة والمشاركة فى هذا المشروع القومي لمحو أمية المواطنين فى قري الريف المصري، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن ما حققته الجامعة من نجاحات فى مجال محو الأمية، يعكس دورها الحيوي والفعال فى خدمة المجتمع، ويبرز مشاركتها الجادة فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان التى أطلقتها القيادة السياسية من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجاََ، وتوفير حياة كريمة ومستدامة لهم، عن طريق تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة والتى تشمل الجوانب الصحية، الاجتماعية، الاقتصادية، والمعيشية، إلى جانب استهدافها القضاء على الفقر والجهل والأمراض، مقدماً خالص الشكر لطلاب الكليات المشاركة فى هذا النجاح، متمنياً دوام التوفيق.