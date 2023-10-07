أبو مازن يؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه

ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، اجتماعا قياديا طارئا ضم عددًا من المسؤولين المدنيين والأمنيين.

ووجه أبو مازن بضرورة توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال، موجهًا بتوفير كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات أبناء الشعب الفلسطيني في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين.