آخرهم محمد البطاوي.. الموت يفجع شباب الوسط الفني

حالة من الحزن تسود الوسط الفنى خلال الفترة الأخيرة، بعد رحيل الكثير من أبناء الوسط وخاصة شبابه، ويعتبر آخر الراحلين عن عالمنا الفنان محمد البطاوى، والذى وافته المنية إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ولكنه لم يكن الأخير خلال تلك الفترة، وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز أسماء الفنانين الراحلين من الشباب خلال تلك الفترة.

محمد بطاوى

رحل صباح اليوم عن عالمنا الفنان الشاب محمد بطاوى، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

اشتهر بطاوى بتقديم الأدوار الكوميدية وقدم العديد من الأعمال الفنية أبرزها "سك على اخواتك، راجل وست ستات، مسرح مصر".

أحمد سامى العدل

رحل منذ أيام قليلة المخرج الشاب أحمد سامى العدل، والذى وافته المنية بشكل مفاجئ، وعلقت شقيقتة رشا سامى العدل، عن رحيل شقيقها بمنشور لها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

عمل أحمد سامى العدل كمساعد مخرج للعديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "الحساب يجمع، نسر الصعيد، جميلة".

رحل والده الفنان سامى العدل عام ٢٠١٥، ليلحق به نجله أحمد بعد ٨ سنوات من رحيل والده، وقدم الوسط الفنى التعازى لآل العدل.

أشرف مصيلحى

بعد صراع مع المرض رحل الفنان الشاب أشرف مصيلحى عن عالمنا منذ أيام قليلة.

قدم الفنان أشرف مصيلحى العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "ولد الغلابة، كلبش ٣، الاختيار، طاقة نور،

وعلقت زوجته المخرجة منال الصيفى، عن رحيل زوجها أنه المشهد الأصعب فى حياتها حتى الآن، وأكدت أن الراحل كان نعمه الإنسان والزوج.

وعانى الفنان أشرف مصيلحى من مرض السرطان، وتدهورت حالته الصحية كثيرًا فى آخر فتره قبل رحيله، وكانت زوجته تطالب طوال الوقت من المتابعين الدعاء له.

قدم الفنان أشرف مصيلحى العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "ولد الغلابة، عوالم خفيه، الاختيار، كلبش ٣، الطاووس، طاقة نور".

أحمد عصام

رحل الفنان الشاب أحمد عصام إثر حادث سير، وهو أحد أبطال العرض المسرحى الاستعراضى "تشارلى"، والذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه الفتره الاخيره.

وشارك الفنان أحمد عصام فى مجموعة من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "أبو عمر المصرى، الوصية، الأب الروحى، مسرحية تشارلى".

مصطفى درويش

ورحل منذ شهور الفنان الشاب مصطفى درويش، والذى هزت وفاته قلوب الكثيرين من الوسط الفنى والجمهور، خاصةً أنه كان يكتب منشور على صفحته الشخصية قبل وفاته بسويعات قليلة جدًا، عن عدم قدرته على النوم، وطالب الجميع الدعاء له أن ينام ويستريح.

قدم الفنان مصطفى درويش العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل “١٠٠ وش، تلت التلاته، سوستس بالعربى”.