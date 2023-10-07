ميدالية تذكارية للحرب الإلكترونية.. السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة مصر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة بتاريخ 29 سبتمبر 2022.

كما أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 405 لسنة 2023 بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى لسلاح الحرب الإلكترونية.

وأصدر الرئيس أيضا، القرار رقم 418 لسنة 2023 بأعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري فرع القاهرة لمدة أربع سنوات.