مستوطنون إسرائيليون يطلقون الرصاص على سيارات الفلسطينيين بالضفة الغربية

أطلق مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، الرصاص الحي تجاه سيارات المواطنين الفلسطينيين على الطريق "المعرجات" الرئيسي الرابط بين مدينتي "رام الله" و"أريحا" بوسط وشرق الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين أطلقوا الرصاص صوب سيارات الفلسطينيين على طريق المعرجات شمال أريحا، فيما يبدو ردا انتقاميا على الصواريخ التي يجرى إطلاقها منذ الصباح من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف والمدن الإسرائيلية والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى حسب تقارير صحفية إسرائيلية.

وقال الناشط الحقوقي في الأغوار حسن مليحات، إن هذا الهجوم من قبل المستوطنين يأتي ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تمنح الضوء الأخضر لهم بقتل الفلسطينيين، وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين.

