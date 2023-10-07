جامعة الإسكندرية تتفق مع كلية لوبين الأمريكية لإنشاء درجات علمية مشتركة

وقع الدكتور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مارتن كريسلوف، رئيس جامعة بيس الأمريكية، اتفاقية تعاون بين كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، وكلية لوبين للأعمال، جامعة بيس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عن طريق الأونلاين بهدف إنشاء درجات علمية مشتركة بين الجامعتين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي جامعة الإسكندرية صوب تدويل التعليم الجامعي ودعم استراتيجية وخطة التوسع والتحول الذي تشهده الجامعة، وعمل شراكات مع الجامعات الدولية ذات التصنيف الدولي المتميز، وأكد قنصوة أن الاتفاقية تتيح للطلاب بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية الدراسة لمدة عامين في كلية الأعمال جامعة الإسكندرية وتمتد الدراسة لمدة عامين بكلية لوبين للأعمال بجامعة بيس بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفاً أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتمكن الطلاب أيضاً من الإلتحاق ببرنامج الماجستير في المحاسبة أو التحليلات المحاسبية بعد الحصول على الدرجة المزدوجة من الجامعتين، وأشار قنصوة أن هذه الإتفاقية تعد فرصة استثنائية لطلاب كلية الأعمال جامعة الإسكندرية للحصول على الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية فضلاً عن إكسابهم الخبرات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل الدولي والإقليمي والمحلي، لافتاً أن جامعة بيس تعد جامعة عريقة وتُصنف ضمن أفضل الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث الدكتور السيد الصيفي عميد كلية الأعمال، أن الكلية لديها 7000 طالب مسجل في برنامج المحاسبة من طلاب المستوي الثالث والرابع، سيتاح لهم الاستفادة من هذه الاتفاقية، موضحاً أن الكلية حصلت على اعتماد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، وبذلك فهو يعد أول برنامج بكالوريوس حكومي مصري معتمد دوليًا، وأشار أن جامعة بيس الأمريكية تعد من الجامعات المرموقة التي تأسست عام 1906، ولديها ثلاثة فروع جامعية في ثلاثة مواقع استراتيجية في مدينة نيويورك وما حولها.

شهد توقيع الإتفاقية الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعيد علام، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال، والدكتورة أمنية ياقوت وكيل كلية الأعمال للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيمن شتيوي، وكيل كلية الأعمال لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل جمعة، أستاذ المحاسبة المتفرغ بكلية الأعمال، والدكتور سامح شحاتة، المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة بشرى سالم، مساعد رئيس الجامعة لتصنيف الجامعات، ومثل الجانب الأمريكي الدكتور بارى ستيفنسون مساعد رئيس الجامعة للتعاون الدولى، والدكتور جون ميليتيادس مساعد عميد كلية لوبين للاعمال للتعاون الدولى، والدكتور لارى سينجلتون عميد كلية لوبين للاعمال، والدكتور سمير الجزار، أستاذ المحاسبة بكلية لوبين للأعمال.