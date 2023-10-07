صحيفة عبرية: مقاومون فلسطينيون يحتجزون رهائن جنوب إسرائيل

قالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، اليوم السبت، إن صاروخًا واحدًا على الأقل سقط بالقرب من مدينة "القدس" المحتلة ضمن الرشقات الصاروخية المستمر إطلاقها منذ الصباح من قطاع غزة ضمن عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة "حماس".

ونسبت الصحيفة إلى مركز "ساروكا" الطبي الإسرائيلي قوله إنه يُعالج 80 إسرائيليًا على الأقل أصيبوا جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بعضهم جروحه خطيرة وحرجة. وأفادت مصادر طبية إسرائيلية بمقل مستوطنة إسرائيلية واحدة على الأقل جراء إصابة صاروخ منزلها في مجلس "جديروت" الإقليمي القريب من أسدود.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن عناصر المُقاومة الفلسطينية تحتجز رهائن إسرائيليين على الأقل في بلدتين في جنوب إسرائيل قرب الحدود مع قطاع غزة.

وقالت الشرطة إن المقاومين تسللوا إلى المنازل وتحصنوا بداخلها، ووصلت قوات أمنية خاصة لمحاصرة المنزلين اللذين يتحصن بهما المقاومون ويحتجزون فيهما رهائن.

