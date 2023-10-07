تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي اليوم في الدوري

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها في السابعة مساء غد السبت باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع على التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح- محمود علاء- حمزة المثلوثي.

خط الوسط: عمر جابر- نبيل عماد دونجا- عمرو السيسي- سيد عبدالله نيمار

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو- مصطفى شلبي- سيف الجزيري.

ويفتقد الزمالك لجهود محمود الونش ويوسف أوباما بداعي الإصابة، فيما استبعد أوسوريو السدادسي (سامسون - عبدالله جمعة - محمد عبد الرحيم إيشو _ محمد حسام بيسو - محمد طارق - محمد عبد الشافي) لأسباب فنية

وتضم قائمة الزمالك لمباراة اليوم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري.