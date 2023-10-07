محافظ الغربية يشهد بدء جني الذهب الأبيض ويناقش دور الفلاح في الجمهورية الجديدة

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بدء موسم جني القطن بعزبة الخزان التابعة لقرية سامول بمركز المحلة الكبرى، في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، بحضور الدكتور خالد ابو شادي وكيل وزارة الزراعة، اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، الدكتور ياسر المنسي والدكتور هشام سعد ممثلين لمعهد بحوث القطن، المهندس سعد أبو مضاوي رئيس شركة الإخلاص، عدد من المزارعين والمزارعات.

وأشاد محافظ الغربية، بالإنتاج المبشر لمحصول القطن هذا العام، موجها التحية لكل المزارعين والفلاحين من أهالينا الذين يحرصون على توفير احتياجات المواطنين من المحاصيل المتعددة بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من خلال الجمعيات الزراعية، وعقد الندوات الإرشادية.

وأكد محافظ الغربية، أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية، وأن القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة بدأت في اتخاذ خطوات مدروسة لإعادته إلى زهوه وسابق عهده في السوق العالمي، مشيرا إلى أن التجربة الجديدة لتسويق الأقطان التي تم تطبيقها، تهدف إلى تطوير نظام التداول الحالي وحصول المزارعين على العائد المناسب وتقليل الوسطاء، وذلك من خلال عدد من الضوابط الفنية والإدارية.

وأضاف المحافظ، أن الدولة والقيادة السياسية معنية بمحصول القطن، وحريصة كل الحرص على تشجيع المواطنين للتوسع في زراعته خلال الأعوام القادمة، باعتباره محصول استراتيجي هام كالقمح، وذلك من خلال توفير كافة مستلزمات الفلاح من البذور المعتمدة التي تعطي إنتاجية عالية وجودة فيتيلة القطن، والأسمدة، وتسويق المحصول بأسعار مجزية.

واستمع محافظ الغربية من المزارعين والمزارعات ، عن أهمية محصول القطن بالنسبة لهم، وفرحتهم بجنيه والاهتمام بالمحصول منذ زراعته على مدار الأشهر الماضية، حتى جني المحصول، وما تلقوه من متابعة واهتمام من مديرية الزراعة والإدارات والجمعيات الزراعية.

وعلى هامش الجولة التقى محافظ الغربية عددا من الفلاحين لمناقشة دور الفلاح في الجمهورية الجديدة وبدأ محافظ الغربية كلمته بتوجيه التهنئة للحضور بمناسبة المولد النبوي الشريف ونصر أكتوبر المجيد والعيد القومي للمحافظة، وأعرب رحمي عن سعادته البالغة بما رآه اليوم من الذهب الأبيض (القطن) وأن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بقطاع الزراعة وتحسين نوعية المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاج مؤكدا على أن القطن محصول استراتيجي تتولى القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام به، مشيرا إلى جهود الدولة المصرية في الاهتمام بمصانع الغزل والنسيج وان محافظة الغربية محظوظة لوجود أكبر مصنع للغزل والنسيج وان الدولة تسعى لتوفير جميع المستلزمات الخاصة بمصانع الغزل والنسيج من الإنتاج المحلي.

ومن جانبهم عبر المزارعين فرحتهم البالغة بمشاركة محافظ الغربية جني القطن معهم.

الجدير بالذكر أن قرية سامول التابعة لمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، واحدة من أهم القرى المزروعة بالذهب الأبيض عالي الجودة.

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