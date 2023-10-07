وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة نظم المعلومات بالسلام

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم السبت، جولة تفقدية مفاجئة لشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات التابعة للوزارة بمنطقة السلام، وذلك بهدف متابعة سير العمل بالشركة.

وقال وزير الانتاج الحربي، إن الهدف من الجولات المفاجئة للشركات والوحدات التابعة هي الاطمئنان على طبيعة سير العمل على أرض الواقع؛ لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة/وحدة) تهدف إلى التطوير بما يلائم طبيعتها وتحديد سبل النهوض بالعملِ والإنتاج لديها، جانب الإطلاع على المؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء والموقف الحالي للعقود الجارى تنفيذها.

كما قام الوزير بالمرور علي الأقسام والإدارات المختلفة بالشركة للوقوف على استراتيجية العمل بها والموقف الحالي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها.

وتمت متابعة آخر مستجدات التعاقدات التي قامت الشركة بتوقيعها خلال الفترة الماضية.

مثل مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة لعدد (1800) أتوبيس من أسطول الهيئة.

وكذا بروتوكول التعاون الموقّع مع وزارة التموين لإنشاء مركز معلومات التجارة التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية.

كما شدد على ضرورة بذل المزيد من العمل والجهد لتظل شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات إحدى أهم قلاع صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في مصر،.

وأوضح أن الشركة تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة في مجال التحول الرقمي.

أبرزها ميكنة منظومة أرشفة وإدارة بطاقات التموين، منظومة التأمين الصحي الشامل، منظومة الحجر الزراعى

ومنظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح، منظومة وزارة القوى العاملة، منظومة ربط محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

كما أكد علي متابعة كافة المشروعات، التي يتم تنفيذها والعمل على الإنتهاء من تنفيذها في التوقيتات المحددة بأعلى كفاءة.

واطلع الوزير على إحدى الدورات التدريبية التي كان يتم تنفيذها لعدد من العاملين بالشركات التابعة والذين يتم تدريبهم من خلالها على المنظومة الجديدة الخاصة بمتابعة العمليات الوسيطة والتي من شأنها تطبيق مباديء الحوكمة علي جميع عقود العمليات الوسيطة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

في ذات السياق أشار المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي محمد بكر أن الوزارة حريصة على متابعة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مختلف المشروعات التى تقوم بتنفيذها الشركات والوحدات التابعة ومدى الإلتزام بالمخططات الزمنية لهذه المشروعات.