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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مُستشفى شمال قطاع غزة

غزة
غزة
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استشهد مواطن فلسطيني، اليوم السبت، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف المُستشفى الإندونيسي في بلدة "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر في القطاع إن طائرات الاحتلال استهدفت المستشفى بشكل مباشر بصاروخ واحد على الأقل، ما أدى لاستشهاد أحد العاملين، وإصابة آخرين بجروح، إضافة إلى تعطل محطة "الأكسجين" بداخلها. 

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استشهاد فلسطيني قصف اسرائيلي قطاع غزة
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