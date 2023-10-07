أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت ثلاثة صواريخ عملياتية تكتيكية أوكرانية من طراز "توتشكا-أو" في سماء مقاطعة بيلغورود الحدودية.
وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /السبت/ - أن قواتها أحبطت محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا باستخدام ثلاثة صواريخ من طراز "توتشكا-أو"، وتم تدمير الصواريخ الأوكرانية الثلاثة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق مقاطعة بيلغورود.
ومن جانبه.. أفاد حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أنه حسب المعلومات الأولية فإنه لم يخلف الحادث إصابات أو أضرار.
العالم
الدفاع الروسية: تدمير 3 صواريخ أوكرانية بمقاطعة بيلجورود
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت ثلاثة صواريخ عملياتية تكتيكية أوكرانية من طراز "توتشكا-أو" في سماء مقاطعة بيلغورود الحدودية.
أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت ثلاثة صواريخ عملياتية تكتيكية أوكرانية من طراز "توتشكا-أو" في سماء مقاطعة بيلغورود الحدودية.