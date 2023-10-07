الدفاع الروسية: تدمير 3 صواريخ أوكرانية بمقاطعة بيلجورود

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت ثلاثة صواريخ عملياتية تكتيكية أوكرانية من طراز "توتشكا-أو" في سماء مقاطعة بيلغورود الحدودية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /السبت/ - أن قواتها أحبطت محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا باستخدام ثلاثة صواريخ من طراز "توتشكا-أو"، وتم تدمير الصواريخ الأوكرانية الثلاثة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق مقاطعة بيلغورود.

ومن جانبه.. أفاد حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أنه حسب المعلومات الأولية فإنه لم يخلف الحادث إصابات أو أضرار.

