مؤتمر "الإيسيسكو" يشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بالشباب

قدم كريم عبدالباري، رئيس المؤتمر العام بالمحاكاة بالـ"الإيسيسكو"، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه الدائم بالشباب، والوزراء والحاضرين لاحتفالية إطلاق عام الإيسيسكو للشباب، وتأكيده في جميع المحافل الكبرى على دور الشباب ورؤيتهم المتميزة إيمانا منه بأنهم المستقبل.

وقال "عبدالباري" في كلمته خلال احتفالية إطلاق عام الايسيسكو للشباب المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، إن المنظمة تتميز بحصيلة مزدهرة من الإنجازات سواء التعليم والثقافة والاتصال بهدف بناء مجتمعات شاملة وتعزيز ثقافة السلام والنماء، مشيرا إلى أن المؤتمر يجسد جزء محاكاة من المستقبل، حيث تتشرف مصر باستضافة وفود من المنطقة العربية والأفريقية والآسيوية والأمريكية.

ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في احتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب عدد من وزراء الدول الإسلامية، والسفراء، ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والشخصيات العامة، ورجال الأعمال والصناعة والشباب والأساتذة والعلماء والخبراء والباحثين في مختلف التخصصات العلمية والتربوية.