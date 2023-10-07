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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الأربعاء.. عرض "معركة الوعي" بمركز الثقافة السينمائية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما الأربعاء المقبل عرضا لفيلم "معركة الوعي" للمخرج مختار علي، وذلك في تمام السابعة مساء.
يأتى عرض الفيلم ضمن إطار برنامج احتفالات المركز القومى للسينما بمناسبة مرور ٥٠ عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، ومن المقرر أن يعقب عرض العرض ندوة يتناول فيها المخرج مناقشة الأحداث بمشاركة المهندس سعيد قطايف أحد أبطال حرب أكتوبر، وهو مهندس مساحة ورسام خرائط العمليات بحرب أكتوبر.

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