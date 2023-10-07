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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصدر أمني روسي: قوات كييف قامت بتلغيم محطة كريمنشوك الكهرومائية

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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قال مصدر أمني روسي، إن النظام الأوكراني قام بتلغيم محطة كريمنشوك الكهرومائية، لتنفيذ استفزاز ضد موسكو شبيه بسيناريو تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت، عن المصدر قوله - "وردتنا معلومات عن قيام القوات الأوكرانية بتلغيم محطة كريمنشوك الكهرومائية واحتمال تفجيرها، من أجل خلق توتر عام واتهام الجيش الروسي بمهاجمة المحطة".
وكانت القوات الأوكرانية استهدفت محطة كاخوفسكايا يوم 6 يونيو الماضي، ما تسبب في فيضانات على ضفتي دنيبر وعواقب وخيمة على البيئة في المنطقة.
جدير بالذكر أن محطة كريمنشوك للطاقة الكهرومائية تقع في مدينة سفيتلوفودسك بمقاطعة كيروفوجراد، وتبلغ القدرة الإجمالية لتوربينات هذه المحطة وعددها 12 توربينا، 700 ميجاوات. 

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كريمنشوك روسيا
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