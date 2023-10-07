إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

أصيب 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص وقع بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 12 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.