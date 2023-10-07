8 غيابات في صفوف الزمالك خلال مواجهة البنك الأهلي اليوم

يفتقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لجهود 8 لاعبين، خلال مواجهة البنك الأهلي المقرر لها في السابعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويفتقد الزمالك لجهود محمود الونش ويوسف أوباما بداعي الإصابة، فيما استبعد أوسوريو السدادسي (سامسون - عبدالله جمعة - محمد عبدالرحيم إيشو _ محمد حسام بيسو - محمد طارق - محمد عبدالشافي) لأسباب فنية.

وتضم قائمة الزمالك لمباراة اليوم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر .

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري.