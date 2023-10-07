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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إغلاق مطارات وسط وجنوب تل أبيب بعد صواريخ غزة

إغلاق مطارات وسط
إغلاق مطارات وسط وجنوب تل أبيب بعد صواريخ غزة
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، بأن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بإغلاق مطارات بوسط وجنوب تل أبيب، بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

 وفي وقت سابق، أعلن يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، استدعاء جنود الاحتياط بعد الهجمات الصاروخية من قطاع غزة.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى إنه جرى إطلاق صواريخ داخل العمق الإسرائيلي، ولم تفلح القبة الحديدية في التصدي لها، وانطلقت صفارات الإنذار في القدس المحتلة، بينما سقطت صواريخ على مستوطنة قرب تل أبيب.

وجرى إصابة 3 مستوطنين في الرملة قرب تل أبيب، جراء الهجوم الفلسطيني، حالة اثنين منهم خطرة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه حدث تطور كبير حيث قام مسلحون بالسيطرة على مركز الشرطة في ‎سديروت، وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى.ش

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وسائل إعلام إسرائيلية تل أبيب قطاع غزة القاهرة الاخبارية إسرائيل
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