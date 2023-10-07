حبس شاب لاتهامه بقتل آخر بسبب خلافات بينهما في المرج

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس شاب لاتهامه بقتل آخر 4 أيام على ذمة التحقيق

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة تحريات التكميلية للمباحث.

واستمعت الى عدد من شهود العيان حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليه بعد إعداد تقرير الصفه التشريحية.

ونجح رجال مباحث القاهرة فى القبض على متهم بقتل شاب داخل شقة بالمرج، حيث كشفت جهود المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة أحد معارفه وتم ضبطه.

كان قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة شاب مدمن مخدرات داخل شقته بالطابق الأرضي في عقار بدائرة القسم.

‏على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتم العثور على جثة القتيل وفي رقبته آثار ذبح.

وقام رجال المباحث بسؤال شهود العيان لكشف ملابسات الجريمة، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت المتهم وتم تحديده وضبطه.