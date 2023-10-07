غدا.. انطلاق معرض تراثنا برعاية السيسي

ينطلق غدا الأحد معرض تراثنا في مركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من 8 لـ 14 أكتوبر.

ويضم معرض تراثنا أكثر من 32 حرفة يدوية مصنوعة بمهارة عالية بأيدي مبدعبن من كل مكان في مصر.

ويعد معرض تراثنا للحرف الدوية والتراثية ملتقى ثقافي واقتصادي هام لتطوير هذا القطاع الذي يلقى اهتماما بالغا من القيادة السياسية والذى يتم تنظيمه للعام الخامس على التوالي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لإتاحة مختلف أوجه الدعم للفنانين وأصحاب الحرف اليدوية الصغيرة لتطوير أعمالهم ودعم استقرارها ونموها ولتعزيز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل من جهة، والمحافظة على التراث الأصيل والترويج له داخليا وخارجيا من جهة أخرى.

كما حرص جهاز تنمية المشروعات على تمثيل كل فئات الفنانين والحرفيين في معرض تراثنا وذلك في إطار استراتيجيته للتوسع في خدماته وإتاحتها لمختلف أصحاب هذه المشروعات وخاصة أصحاب الحرف والفنانين الأكثر احتياجا لفرص الدعم والتمكين وعلى رأسهم المرأة المصرية وذوي الهمم حيث أن هذا العام سيمثل المشاركون الجدد في المعرض نسبة تصل لـ30%.