١.٥ مليار جنيه قيمة منظومة حماية شرم الشيخ من السيول

رفعت محافظة جنوب سيناء، درجة الاستعدادات القصوى؛ لمجابهة أخطار السيول واستقبال موسم الشتاء بشكل آمن، والذي يزداد فيه الخوف من شبح السيول، التي يقف أمامها المسئولون مكتوفي الأيدي لا أحد يستطيع أن يمنع حدوثها، ما يزيد من قلق المواطنين.

ويجرى حاليًا تنفيذ العديد من اعمال الحماية على مستوى مدن المحافظة ؛ لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول، وفي مدينة السلام شرم الشيخ تم الانتهاء من تنفيذ منظومة حماية لمدينة شرم الشيخ تتألف من ١٥ بحيرة صناعية و ٩ سدود تخزينية وحزمة من حواجز التوجيه و البرابخ وشبكة قنوات صناعية لتصريف مياه الأمطار يناهز طولها الـ ٦٠ كيلو متر، ويعد هذا المشروع هو الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول علي صعيد كافة محافظات مصر، وتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تناهز الـ ١.٥ مليار جنيه كما تم نهو تنفيذ أعمال لحماية مدينة العاصمة طور سيناء من أخطار السيول وهى عبارة عن ٥ بحيرات صناعية و ٣ سدود بتكلفة ٢٤٥ مليون جنيه، وهو ما كشفه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

واشار سويلم إلى ما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية .

وأضاف: أنه تم الإنتهاء من تنفيذ عملية حماية وادى غرندل و وادي وردان بمدينة رأس سدر ، وتم نهو عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادى بعبع بتكلفة تتجاوز ٤٨ مليون جنيه ، ونهو تنفيذ معبر أيرلندى على الطريق الساحلى (النفق – شرم الشيخ) بمخرج وادى بعبع بتكلفة ١٥ مليون جنيه ، ويجرى حاليا تنفيذ عملية إنشاء ٢ بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادى بعبع بتكلفة ١٣٢ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد عن ٢٥ % .

وتابع: كما انتهت الوزارة من تنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء والمناطق المحيطة بها من أخطار السيول تمثلت في تنفيذ ٤ بحيرات صناعية و ١١ قناة و ٤٤ حاجز توجيه و ٢ حوض تهدئة و ٤ حاجز إعاقة بتكلفة نحو ١٣٢ مليون جنيه ، والتي تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية في طابا .

وفي نفس السياق أجرى الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، مؤخرًا زيارة لجنوب سيناء؛ تفقد خلالها أعمال إنشاء بحيرتين صناعيتين علي وادي بعبع أحد أهم الاودية النشطة بمدينة أبو رديس بسعة تخزينية تناهز ١٥ مليون متر مكعب، وأعمال الإنشاء تأتي لتعزيز منظومة تقليل الأخطار الناجمة عن العواصف المطرية بالمنطقة، كما تفقد الأعمال الصناعية التي جرى الانتهاء من تنفيذها والتي تقع ضمن أعمال البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للعمل على تقليل أخطار السيول المؤثرة على مدينة شرم الشيخ.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية لوزارة الموارد المائية والري لاستكمال تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول بالمحافظات المعرضة لأخطار السيول ومنها محافظة جنوب سيناء.