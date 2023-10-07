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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: روسيا تقصف إقليم سومي بقذائف الجراد وهاون

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومي الأوكراني أن الجيش الروسي قصف صباح اليوم السبت العديد من المناطق الحدودية التابعة للإقليم بقذائف الجراد وقذائف الهاون.
وذكرت الإدارة العسكرية في بيان، نقلته وكالة أنباء"يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية:" في صباح اليوم، شن الروس ضربتين على المناطق الحدودية. وتم تسجيل عشرة انفجارات".
وأضاف البيان أنه على وجه الخصوص، تعرضت بلدتي كراسنوبيليا ودروزبا لإطلاق النار حيث قصف العدو بلدة دروزبا بصواريخ جراد وسجل ستة انفجارات وتعرضت بلدة كراسنوبيليا لقصف بقذائف الهاون. دوي أربعة انفجارات. 
وبحسب "يوكرينفورم"، شن الروس ثماني ضربات على المناطق الحدودية خلال امس الجمعة، وتم تسجيل 51 انفجارًا. كما تم قصف بلدات كراسنوبيليا وخوتين وبيلوبيليا وفيليكا بيساريفكا وشاليهين.
 

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أوكرانيا قذائف الجراد وهاون روسيا إقليم سومي
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