بالفيديو.. جندي إسرائيلي جديد في قبضة المقاومة الفلسطينية

أفادت وسائل إعلامية فلسطينية، بوقوع جندي إسرائيلي جديد في قبضة المقاومة الفلسطينية في مدينة خان يونس.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا مقطع فيديو، لوقوع جندي إسرائيلي في قبضة المقاومات الفلسطينية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت: "لا يمكن حصر أعداد القتلى والمصابين .. الوضع صعب للغاية وعشرات المستوطنين أبلغوا عن اقتحام منازلهم وتعرضهم لإطلاق نار".

وأكدت القناة 13 العبرية، أنه تم إجلاء عشرات الجرحى من المستوطنات إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، وأضافت القناة 12 العبرية، قصف خلية داخل كيبوتس ياد مردخاي قرب عسقلان.

فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مصرع إسرائيلية إثر قصف صاروخي من قطاع غزة، ومنذ وقت قليل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يعلن تأهبه للحرب.

وقالت حماس، إنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ في الساعة الأولى للعملية باتجاه الداخل الإسرائيلي.