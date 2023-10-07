الحماية المدنية تنقذ عددا من المواطنين احتجزوا في أسانسير بالفيوم

دقائق قليلة مرت وكأنها سنوات، حبست أنفاسهم، ظلوا يهدأون من روعهم ويدعون الله أن يخرجهم سالمين، تلك اللحظات التي حبست أنفاس عدد من المواطنين بعد تعرضهم للاحتجاز داخل مصعد تعطل وتوقف في مكان غير مخصص للخروج منه داخل أحد الأبراج السكنية بشارع الدالي في حي الجون بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.



وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مكان تعطل أسانسير واحتجاز مواطنين بداخله لتحريرهم، وإنقاذهم.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ باحتجاز عدد من المواطنين داخل أسانسير في أحد الأبراج السكنية بشارع الدالي التابع لحي الجون بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

وعلى الفور هرعت قوات ورجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث تمكنوا من سحب الأسانسير وفتحه وإخراج المحتجزين، بمهارة ودقة عالية وفي وقت سريع دون أن تحدث إصابات لأي منهم، فيما قام الأهالي بتهدئة المحتجزين بعد خروجهم لإصابتهم بحالة من الهلع إثر ما حدث.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، كما قام الأهالي باستدعاء فريق الصيانة لتصليح الأسانسير، لمنع تكرر الواقعة مجددًا.