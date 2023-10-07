الهند: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في ولاية سيكيم إلى أكثر من 50 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى فيضان نهر "تيستا" في ولاية سيكيم شمال شرقي الهند إلى 53 شخصا، فيما لا يزال أكثر من 140 شخصا في عداد المفقودين.

وأفادت الحكومة في ولاية سيكيم - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم السبت - بتضرر 1173 منزلا بشكل بالغ جراء الفيضانات التي تسببت أيضا في تدمير العديد من الجسور أو غمرها بالمياه، مشيرة إلى نزوح آلاف الأشخاص عن منازلهم.

من جهتها، قالت القوات الجوية الهندية إن المحاولات المتكررة للقيام بعمليات الإغاثة والإنقاذ بالطائرات المروحية على مدار اليومين الماضيين باءت بالفشل وذلك بسبب سوء أحوال الطقس، فيما من المتوقع أن يتم استئناف عمليات الإنقاذ الجوي اليوم إذا تحسنت ظروف الطقس.

يشار إلى أن الفيضانات المفاجئة لنهر "تيستا" بولاية "سيكيم" نجمت عن تسرب المياه من سد "تشونجثانج"؛ ما أدى إلى زيادة مفاجئة في منسوب المياه.

