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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سيارة مسرعة تنهي حياة ربة منزل وتصيب شقيقتها بالهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على سائق سيارة ملاكي لاتهامه بدهس سيدتين والتسبب في وفاة أحدهما وإصابة الأخرى بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

البداية بتلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفاة ومصابة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين أنه أثناء محاولة شقيقتين "50 ، 46" سنة، على التوالي عبور الطريق صدمتهما سيارة مسرعة مما تسبب في مصرع الأولى وإصابة الثانية، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابة إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة العامة التحقيقات.

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