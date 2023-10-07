التلفزيون الإسرائيلي: متسللون دخلوا كيبوتس بيري

أفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن متسللين دخلوا كيبوتس بيري.

وذكر مراسل القناة 12، أن متسللين دخلوا الجزء الجنوبى من كيبوتس بيريى بإسرائيل، قائلا إن السكان يحثون قوات الدفاع الإسرائيلية على الإسراع إلى المنطقة.

وذكرت القناة أيضًا أن متسللين احتجزوا رهائن في نتيف هاسارا، جنوب إسرائيل أيضًا، شمال غرب صحراء النقب، وشاهد صحفي في وكالة فرانس برس في القدس اعتراض صواريخ بعد لحظات من انطلاق صفارات الإنذار في أنحاء المدينة.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية مسؤوليته عن إطلاق النار، زاعما أن مقاتليه أطلقوا أكثر من 5000 صاروخ.