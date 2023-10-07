ads
السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

واشنطن تعرب عن قلقها بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وكالة رويترز، بوجود قلق في الخارجية الأمريكية، إزاء خطط روسيا لسحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان نقلته رويترز: "نحن نشعر بالقلق إزاء التعليقات... أوليانوف... مثل هذا التحرك من قبل أي دولة مشاركة يعرض للخطر دون داع المعايير العالمية التي تحظر تجارب التفجير النووية".

وتزعم واشنطن، بأن موسكو تريد زيادة الضغط على الدول الأخرى حتى تتوقف عن مساعدة أوكرانيا.

في وقت سابق، طرح الرئيس فلاديمير بوتين، خلال كلمته في اجتماع نادي فالداي للنقاش، موضوع سحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

بعد ذلك، قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن رئاسة المجلس ستبحث حتما في اجتماعها المقبل مسألة إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

ads
الخارجية الأمريكية الرئيس فلاديمير بوتين الدوما الروسي رئيس مجلس الدوما معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية
ads