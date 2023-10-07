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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال يغلق معبر الكرامة الرابط بين الضفة والأردن ويغلق الحواجز العسكرية في القدس

القدس
القدس
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أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، معبر الكرامة الرابط بين الضفة الغربية والأردن بشكل كامل، حتى إشعار آخر.
وأفاد مدير عام الإدارة العامة الفلسطينية للمعابر والحدود نظمي مهنا، بأن سلطات الاحتلال أغلقت المعبر في الاتجاهين.
وعلى صعيد متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس. وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت حواجز "قلنديا"، ومخيم "شعفاط"، و"بيت اكسا"، و"الزعيم"، ومنعت التنقل من القدس وإليها بشكل كامل. 
 

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الاحتلال الإسرائيلي معبر الكرامة
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