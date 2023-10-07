الاحتلال يغلق معبر الكرامة الرابط بين الضفة والأردن ويغلق الحواجز العسكرية في القدس

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، معبر الكرامة الرابط بين الضفة الغربية والأردن بشكل كامل، حتى إشعار آخر.

وأفاد مدير عام الإدارة العامة الفلسطينية للمعابر والحدود نظمي مهنا، بأن سلطات الاحتلال أغلقت المعبر في الاتجاهين.

وعلى صعيد متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس. وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت حواجز "قلنديا"، ومخيم "شعفاط"، و"بيت اكسا"، و"الزعيم"، ومنعت التنقل من القدس وإليها بشكل كامل.

