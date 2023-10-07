جيش الاحتلال الإسرائيلي: حماس ستواجه عواقب عن هجومها

قال الجيش الإسرائيلي إن حماس "ستواجه العواقب والمسئولية" عن هجومها.

وأضاف في بيان: "في الساعة الأخيرة، بدأت منظمة حماس الإرهابية بإطلاق صواريخ كثيفة من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية، وتسلل الإرهابيون إلى الأراضي الإسرائيلية في عدد من المواقع المختلفة".

وأوضح قائلا: "يتعين على المدنيين في المنطقتين الجنوبية والوسطى البقاء بجوار مراكز الإيواء، وفي محيط قطاع غزة، داخل مراكز الإيواء، ويقوم رئيس الأركان العامة حاليا بإجراء تقييم للوضع ويصادق على خطط لمواصلة نشاط جيش الدفاع الإسرائيلي.

إن منظمة حماس الإرهابية هي صاحبة السيادة في قطاع غزة وهي المسئولة عن هذا الهجوم، وستتحمل العواقب والمسئولية عن هذه الأحداث.

وشاهد صحفي في وكالة فرانس برس في القدس اعتراض صواريخ بعد لحظات من انطلاق صفارات الإنذار في أنحاء المدينة.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية مسئوليته عن إطلاق النار، زاعما أن مقاتليه أطلقوا أكثر من 5000 صاروخ.