المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يجري الكشف الطبي

يجرى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الكشف الطبي اللازم للتقدم للانتخابات الرئاسية.

في سياق آخر تفقد الرئيس السيسي مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة لديها غرف في جميع المحافظات مرتبطة بالغرفة المركزية للطوارئ.

وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة تستعد للتعامل مع أى أزمات تواجه أى محافظة.

وتابع الرئيس: سعدت بتنظيم إدارة طوارئ بهذا التطور.

وقال الرئيس: بعد شهرين ستقوم لجنة بتفقد المراكز المتحركة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ بكل محافظة.

في سياق احتفالات نصر أكتوبر ترأس الرئيس السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما وجه الرئيس السيسي التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما وجه الرئيس التحية لأرواح الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لصون مقدساته.

وأكد السيسي أن الشعب المصري يقدر دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.