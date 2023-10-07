المنافذ الحدودية العراقية: منع دخول المحاصيل المستوردة لدعم المنتج المحلي

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية اللواء عمر الوائلي، منع دخول المحاصيل المستوردة التي حظرتها وزارة الزراعة، وذلك لدعم المنتج المحلي الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وقال الوائلي - في تصريح خاص لقناة (العراقية الإخبارية)، اليوم السبت - "إن المنافذ الحدودية العراقية شددت من إجراءاتها لمنع إغراق السوق بالمواد المستوردة لدعم المنتج المحلي، وستكون هناك إجراءات رادعة لمن يخالف".

وأشار إلى أن المنافذ الحدودية ستكون السد المنيع لمنع مرور أي مادة مستوردة محظورة من أجل توفير بيئة صالحة للمزارعين العراقيين وحماية المنتج المحلي العراقي، مؤكدا أنه يجري التفاوض حاليا لغلق المعابر غير الرسمية التي قد تكون بوابة لمرور المواد المحظورة.

