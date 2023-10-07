إطلاق وابل من الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل.. تل أبيب تعلن حالة الطوارئ استعدادا للحرب وتحث الشعب على البقاء بالقرب من الملاجئ

أفاد صحفي ومسعفون بأن وابلًا من الصواريخ أطلق من قطاع غزة المحاصر، السبت، مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل في إسرائيل.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الصواريخ تدفقت عبر السماء بشكل متكرر بعد الإطلاق الأول من مواقع متعددة في أنحاء غزة عند الساعة 06:30 صباحا (0330 بتوقيت جرينتش).

وحذر الجيش الإسرائيلي من إطلاق صفارات الإنذار في مناطق جنوب ووسط البلاد، وحث الشعب على البقاء بالقرب من الملاجئ.

وشاهد صحفي في وكالة فرانس برس في القدس اعتراض صواريخ بعد لحظات من انطلاق صفارات الإنذار في أنحاء المدينة.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية مسؤوليته عن إطلاق النار، زاعما أن مقاتليه أطلقوا أكثر من 5000 صاروخ.

وقالت المجموعة "لقد قررنا أن نضع حدا لكل جرائم الاحتلال (الإسرائيلي)، وقد انتهى زمن هياجهم دون محاسبة".

"نعلن عملية طوفان الأقصى وأطلقنا في الضربة الأولى التي استمرت 20 دقيقة أكثر من 5000 صاروخ".

وقال الجيش الإسرائيلي إن حماس تقف وراء "هجوم مشترك، بما في ذلك إطلاق صواريخ وتسلل إرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة".

وقالت خدمات الطوارئ نجمة داود الحمراء، إن امرأة في الستينيات من عمرها قتلت "بسبب إصابة مباشرة" في إسرائيل.

وقال مسعفون إن 15 آخرين أصيبوا، اثنان منهم في حالة خطيرة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن رئيس الوزراء سيعقد قريبا اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية لبحث أعمال العنف.

احتجاجات سابقة على الحدود

وتفرض إسرائيل حصارا خانقا على غزة منذ عام 2007 بعد سيطرة حماس على السلطة.

وخاض المسلحون الفلسطينيون وإسرائيل عدة حروب مدمرة منذ ذلك الحين.

ويأتي الحريق الأخير في أعقاب فترة من التوترات المتصاعدة في شهر سبتمبر، عندما أغلقت إسرائيل الحدود أمام العمال في غزة لمدة أسبوعين.

وجاء إغلاق المعبر في الوقت الذي هزت فيه احتجاجات فلسطينية الحدود المدججة بالسلاح.

ولجأ المتظاهرون إلى حرق الإطارات وإلقاء الحجارة والقنابل الحارقة على القوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

وانتقد المنتقدون إغلاق الحدود باعتباره عقابًا جماعيًا ضد آلاف العمال الفلسطينيين، الذين لديهم إمكانات كسب أكبر بكثير في إسرائيل من غزة، حيث تنتشر البطالة.

وأدى استئناف العبور في 28 سبتمبر إلى زيادة الآمال في تهدئة الوضع في غزة التي يسكنها 2.3 مليون نسمة.

وفي شهر مايو، أدى تبادل الغارات الجوية الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ من غزة إلى مقتل 34 فلسطينياً وإسرائيلي واحد.

وحتى الآن هذا العام، قُتل ما لا يقل عن 247 فلسطينيًا و32 إسرائيليًا وأجنبيين في الصراع، بما في ذلك مقاتلون ومدنيون من الجانبين، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين.