"يديعوت آحرونوت": مستوطنون إسرائيليون يستغيثون بجيش الاحتلال

قالت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، إن مُستوطنين في مستوطنات غلاف غزة، وهي المُستوطنات القريبة من القطاع، يستغيثون بجيش الاحتلال بعد تسلل عناصر من فصائل المُقاومة إلى المستوطنات والسيطرة على مواقع.

وأفاد المُستوطنون للصحيفة بأن عددًا منهم تعرض للأسر وأنهم يشعرون بأنه تم التخلي عنهم من قبل الجيش، وسط تقارير عن سيطرة المقاومة على معبر "إيريز" (بيت حانون).

ونشر مُواطنون فلسطينيون في قطاع غزة مقاطع فيديو يظهر فيها عشرات من المقاومين، وهم داخل مُستوطنات ومواقع تابعة لجيش الاحتلال في مُستوطنات الغلاف، عقب اقتحامهم الحدود واجتيازهم السياج الأمني الفاصل شرق قطاع غزة.

واقتحم المُقاومون المستوطنات والمواقع العسكرية، وأفادت تقارير بسقوط عشرات القتلى من المُستوطنين وجنود الاحتلال، قبل أن يسيطر المقاومون على آليات عسكرية ومدرعات تابعة للاحتلال، ويعودون بها إلى القطاع، وظهر في فيديو منشور ومتداول عبر الإعلام التابع لحركة "حماس" جثث جنود إسرائيليين.

