الأهلى يختتم تدريباته استعدادا لمباراة الإسماعيلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق الإسماعيلي المقرر إقامتها مساء غد الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري .

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية أمس الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقرر إقامتها مساء غد الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بالجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الإسماعيلى كل من محمود كهربا بسبب الإيقاف، كما يواصل خالد عبد الفتاح وعمرو السولية ومحمود متولى الغياب عن المارد الأحمر بسبب الإصابة.

وخاض الأهلى مباراة وحيدة بالدوري وكانت أمام المصري البورسعيدي وفاز برباعية دون رد فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراته أمام سان جورج الاثيوبى فى دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، عقب منافسة قوية مع بيراميدز.



بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.