بالفيديو.. الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص الأمطار بدأت تقل على معظم محافظات الجمهورية منذ الأمس وتنحصر في السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت، أنه يتوقع استمرار الأجواء الخريفية واستمرار تأثرنا بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم وتساعد على إحساسنا بالأجواء الخريفية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وتابعت، أن الأجواء معتدلة تمامًا على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وأجواء ما بين حارة لشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار وتحديدًا فترة الظهيرة، مؤكدة أنه عقب غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة ويكون ملموسا ومحسوسا في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.