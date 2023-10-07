تشاهدون اليوم.. البنك الأهلي يستضيف الزمالك.. ريال مدريد يواجه أوساسونا.. وبوروسيا دورتموند يصطدم بـ"يونيون برلين"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 ، على النحو التالي:
الدوري المصري الممتاز
4:00 الداخلية : المصري البورسعيدي
7:00 طلائع الجيش : مودرن فيوتشر
7:00 البنك الأهلي : الزمالك
الدوري الإنجليزي الممتاز
2:30 لوتون تاون : توتنهام هوتسبير
5:00 بيرنلي : تشيلسي
5:00 إيفرتون : بورنموث
5:00 فولهام : شيفيلد يونايتد
5:00 مانشستر يونايتد : برينتفورد
7:30 كريستال بالاس : نوتينجهام فورست
الدوري الإسباني
4:00 قاديش : جيرونا
5:15 ريال مدريد : أوساسونا
7:30 ريال مايوركا : فالنسيا
10:00 إشبيلية : رايو فاليكانو
الدوري الإيطالي
4:00 انتر ميلان : بولونيا
7:00 يوفنتوس : تورينو
9:45 جنوى : ميلان
الدوري الألماني
4:30 بوروسيا دورتموند : يونيون برلين
4:30 لايبزيج : بوخوم
4:30 أوجسبورج : دارمشتات 98
4:30 شتوتجارت : فولفسبورج
7:30 فيردر بريمن : هوفنهايم
الدوري الفرنسي
6:00 ميتز : نيس
10:00 ستاد ريمس : موناكو