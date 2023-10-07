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السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. البنك الأهلي يستضيف الزمالك.. ريال مدريد يواجه أوساسونا.. وبوروسيا دورتموند يصطدم بـ"يونيون برلين"

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 ، على النحو التالي:

الدوري المصري الممتاز
4:00 الداخلية : المصري البورسعيدي
7:00 طلائع الجيش  : مودرن فيوتشر
7:00 البنك الأهلي : الزمالك

الدوري الإنجليزي الممتاز
2:30 لوتون تاون  : توتنهام هوتسبير
5:00 بيرنلي : تشيلسي 
5:00 إيفرتون : بورنموث     
5:00 فولهام : شيفيلد يونايتد  
5:00 مانشستر يونايتد : برينتفورد    
7:30 كريستال بالاس : نوتينجهام فورست  

الدوري الإسباني 
4:00 قاديش : جيرونا
5:15 ريال مدريد : أوساسونا
7:30 ريال مايوركا : فالنسيا
10:00 إشبيلية : رايو فاليكانو

الدوري الإيطالي 
4:00 انتر ميلان : بولونيا
7:00 يوفنتوس : تورينو
9:45 جنوى : ميلان

الدوري الألماني
4:30 بوروسيا دورتموند : يونيون برلين
4:30 لايبزيج : بوخوم
4:30 أوجسبورج : دارمشتات 98
4:30 شتوتجارت : فولفسبورج
7:30 فيردر بريمن : هوفنهايم

الدوري الفرنسي
6:00 ميتز : نيس
10:00 ستاد ريمس : موناكو

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الزمالك مودرن فيوتشر تشيلسي ريال مدريد يوفنتوس
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