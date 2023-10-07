تشاهدون اليوم.. البنك الأهلي يستضيف الزمالك.. ريال مدريد يواجه أوساسونا.. وبوروسيا دورتموند يصطدم بـ"يونيون برلين"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 ، على النحو التالي:

الدوري المصري الممتاز

4:00 الداخلية : المصري البورسعيدي

7:00 طلائع الجيش : مودرن فيوتشر

7:00 البنك الأهلي : الزمالك

الدوري الإنجليزي الممتاز

2:30 لوتون تاون : توتنهام هوتسبير

5:00 بيرنلي : تشيلسي

5:00 إيفرتون : بورنموث

5:00 فولهام : شيفيلد يونايتد

5:00 مانشستر يونايتد : برينتفورد

7:30 كريستال بالاس : نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

4:00 قاديش : جيرونا

5:15 ريال مدريد : أوساسونا

7:30 ريال مايوركا : فالنسيا

10:00 إشبيلية : رايو فاليكانو

الدوري الإيطالي

4:00 انتر ميلان : بولونيا

7:00 يوفنتوس : تورينو

9:45 جنوى : ميلان

الدوري الألماني

4:30 بوروسيا دورتموند : يونيون برلين

4:30 لايبزيج : بوخوم

4:30 أوجسبورج : دارمشتات 98

4:30 شتوتجارت : فولفسبورج

7:30 فيردر بريمن : هوفنهايم

الدوري الفرنسي

6:00 ميتز : نيس

10:00 ستاد ريمس : موناكو