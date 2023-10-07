الاثنين.. موسيقي الزمن الجميل علي أوتار الهارب في حفل ياسمين الحربي بالأوبرا

تقدم عازفة الهارب ياسمين الحربي حفل في الثامنة مساء الاثنين ٩ اكتوبر علي المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية بمشاركة فرقة إبهار مصر وكورال المدرج و المطربة سماح اسماعيل .

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من موسيقي اغاني الزمن الجميل والاغاني المعاصرة لكبار الموسيقيين منهم سيد درويش ، محمد عبد الوهاب ، فريد الاطرش ، جمال سلامة ، هاني شنودة كما اعدت ياسمين مفاجاءة في هذا الحفل وهي ظهور متميز لعازف الكولة الكبير عبدالله حلمي .



يذكر ان ياسمين الحربي مواليد عام ١٩٧٩ ، التحقت بمعهد الكونسيرفتوار في السابعة من عمرها ودرست الموسيقي الكلاسيكية وتخصصت في العزف علي الة الهارب وفي عام ١٩٩٦ تخرجت في كلية التربية الموسيقية بعد ان درست الاتى البيانو والعود ، وفي عام ١٩٩٩ بدات رحلتها علي الة الهارب حيث قدمت العديد من الحفلات الناجحة التي نالت استحسان النقاد والجمهور ، اسست فرقتها الموسيقية عام ٢٠٠٠ وفي فترة زمنية قصيرة اصبح للفرقة قاعدة جماهيرية كبيرة اهتمت بما تقدمة من اعمال مميزة شملت المؤلفات الكلاسيكية العالمية والموسيقي العربية التي اعادت صياغتها للتتناسب مع الة الهارب ، بعدها اتجهت للعمل علي اعادة صناعة الهارب ذات الاصول المصرية وفي بداية عام ٢٠٠٤ قدمت اول ٨ الات هارب من صناعتها الخالصة وقامت بتوفيرها للخرجين الجدد من الكونسيرفتوار لتساعدهم للحصول علي فرصة عمل وكانت مبادرة ناجحة ساعدت علي انتشار الة الهارب ، قدمت العديد من الحفلات بدار الاوبرا المصرية والمراكز الثقافية وذاع صيتها في هذا الوقت مما جعلها تشارك بالعزف مع كبار الفنانين منهم محمد منير الذى تشاركه جميع حفلاتة داخل وخارج مصر هذا الى جانب العديد من حفلات استقبال الرؤساء بالتعاون مع وزارة الدفاع المصرية وتقديرا لها حرص العديد من وزراء دفاع الدول فرنسا ، اليونان ، العراق ، لبنان ، قبرص ، الصين ، كوريا الجنوبية ، امريكا وروسيا علي تكريمها تقديرا لها كسيدة مصرية مبدعة وقائدة لفرقتها ، شاركت في العديد من احتفالات الدول بمناسبتها القومية منها الامارات العربية المتحدة ، المانيا ، المملكة العربية السعودية و اليونان.

حرصت علي تقديم حفلات دورية لاهل جنوب مصر في المعابد وعلي ضفاف النيل في الاقصر واسوان وشاركت في افتتاح مسرح الدراما بدار الاوبرا الجديدة اكبر مدينة ثقافية وفنية في مصر الحديثة بالعاصمة الادارية ، قامت باهداء السلام الوطني لدوله الامارات العربيه المتحده في العيد الوطني عام زايد 2018 واهدته لشرطة الفچيره من علي ضفاف النيل شكرا وعرفانٱ للجميل ، شاركت بفرقتها في موسم الرياض .