صحيفة "الاتحاد": انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 تجربة وطنية متميزة

وصفت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2023، بأنها تجربة وطنية متميزة في تطوير العمل البرلماني.

وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /السبت/ - تحت عنوان "الانتخابات.. تحديث مستمر" - الناخبون يتوجهون إلى 24 مركزًا انتخابيًا في مناطق الدولة اليوم للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي 2023، في ظل إجراءات ميسّرة وتحديث مستمر في آلية التصويت وفق أحدث الحلول التكنولوجية، بما يضمن مشاركة شريحة أوسع من الناخبين، وتسهيل عملية الاقتراع، ويساهم في ترسيخ مستويات الدقة والشفافية في عملية الانتخاب.

وأضافت الصحيفة: "الناخبون منذ انطلاق التصويت المبكر، ثمنوا تجربة الإمارات للارتقاء بالعملية الانتخابية، عبر استحداث التصويت عن بُعد ونظام التصويت الهجين اللذين يمكّنان الناخبين داخل الدولة وخارجها من أداء واجبهم الوطني، بسهولة وكفاءة، بما يعكس رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة في تعزيز مشاركة أبناء الوطن في عملية صنع القرار الوطني لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الازدهار والرخاء لأفراد المجتمع".

وأكدت "الاتحاد"، في ختام افتتاحيتها، أنها تجربة وطنية متميزة في تطوير العمل البرلماني، تبرز دور الشباب والمرأة الذين كان لهم بصمات واضحة في مناقشة القضايا التي تهم المجتمع والمواطن، والمشاركة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، بالتزامن مع السياسات الحكومية الهادفة إلى تأمين حياة اجتماعية آمنة ومستقرة للمواطنين وأسرهم، ومواصلة أوجه النهضة الحضارية والاقتصادية ترسيخًا لمكانة الإمارات المتميزة عالميا.

