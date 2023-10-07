القوات الروسية تستولي على أكثر من 10 معاقل أوكرانية في منطقة جنوب دونيتسك

قال أوليج تشيخوف المتحدث باسم مجموعة القتال الروسية الشرقية، إن مقاتلي المجموعة قاموا بتحسين مواقعهم التكتيكية في اتجاه جنوب دونيتسك حيث تمكنوا من الإستيلاء على أكثر من 12 معقلا أوكرانيا هناك.

وأضاف تشيخوف: "قامت الفرق الهجومية الروسية بتحسين مواقعها التكتيكية بالقرب من نوفوميخيلوفكا بشمال نيكولسكوي وغرب نوفودونتسكوي ونوفوزلاتوبول.. تم الإستيلاء على أكثر من 10 معاقل أوكرانية، وتم تدمير القوة البشرية الأوكرانية واستسلام اثنين من المسلحين".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وبحسب تشيخوف، دمرت المدفعية الروسية مركز اتصالات أوكرانيا ومحطة تشويش في نوفوميخيلوفكا.

وقال أيضا إن طائرات المجموعة القتالية أصابت جنودا أوكرانيين ومعدات عسكرية بالقرب من نوفوميخيلوفكا وأوروزينوي وستارومايورسكوي وكذلك شمال بريوتنوي.

وفي سياق متصل، أحبطت مجموعة القتال الشرقية الروسية محاولتين لمجموعات المشاة الأوكرانية للتقدم في منطقة جنوب دونيتسك، مما أدى إلى القضاء على فريق استطلاع أوكراني، حسبما صرح المتحدث باسم مجموعة القتال أوليج تشيخوف.

وتابع العسكري الروسي "في اتجاه جنوب دونيتسك، أحبطت وحدات مجموعة القتال الشرقية، بدعم مدفعي، محاولتين لمجموعات المشاة الأوكرانية للتقدم إلى الأمام، بالإضافة إلى محاولة للتناوب بالقرب من ستارومايورسكوي.. كما تم القضاء على فريق استطلاع أوكراني بالقرب من تشيرفونوي".

