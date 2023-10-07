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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال بقطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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استشهد شابان فلسطينيان، اليوم السبت، وأصيب خمسة آخرون بجروح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية في قطاع غزة بشن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مواقع في القطاع، بعد إطلاق فصائل المقاومة رشقات صاروخية مكثفة استهدفت مستوطنات الغلاف ومدن إسرائيل من جنوبها وحتى تل أبيب وسط تقارير عن سقوط قتلى ومصابين.
وتسللت عناصر المقاومة إلى مستوطنات الغلاف وسط تقارير عن اختطاف جنود ومستوطنين إسرائيليين. وتداول ناشطون في قطاع غزة مقاطع فيديو لجثث مستوطنين وجنود إسرائيليين تم التحفظ عليها ونقلها إلى القطاع.
 

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استشهاد شابين فلسطينيين الاحتلال غزة
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